Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 03:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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