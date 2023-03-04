Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 03:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 3 il için toz taşınımı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde üç ilde toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece ve gündüz Erzurum, Erzincan ve Ardahan’da yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiği bildirildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulu nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesi ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Erzurum Erzincan Ardahan Meteoroloji Toz Taşınımı
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