Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 03:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak’ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Uşak'ta üç otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İstiklal Caddesi'nden Yavuz Sultan Selim Caddesi istikametine seyir halindeki E.B. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyreden K.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil de önündeki Ö.A. yönetimindeki otomobile çarptı.
Otomobil çarpışma sonucu refüje çıktı.
Kazada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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