Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 04:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da tır devrildi: İstanbul istikameti trafiğe kapandı
[Fotograf: DHA]
Kastamonun'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilmesi sonucu D-100 yolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Tosya ilçesi Yapraklı Kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Zaim Dalmış yönetimindeki iplik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek yola makas yaptı.
Tırın makaslaması sonucu D-100 yolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Tır sürücüsü kazadan yara almazken, trafik kontrollü bir şekilde yan yola verildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma ile tırın vinçle çekilmesinin ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Trafik Kazası
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