Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 04:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Sakarya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi mevkisinde seyreden Hakan Özdemir yönetimindeki motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiyenin yanı sıra vatandaşların da yardımıyla sulama kanalından çıkarılan Özdemir'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya
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