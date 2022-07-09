Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 03:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 15 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i çocuk 15 kişi yaralandı.
Hilal D. yönetimindeki otomobil, Recep A. idaresindeki otomobil ile Ankara-Konya kara yolu Ak Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve her iki araçtaki 13 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Kulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralılardan 6'sı Konya'daki hastanelere sevk edilirken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Konya
Son Haberler
- 02:53
- 02:46
- 02:35
- 02:02
- 00:57
Sıradaki Haber
AFAD boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz