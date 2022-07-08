Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Menteşe-Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde Ali K. idaresindeki otomobil, ışıkta bekleyen aynı istikametteki Pınar S'nin kullandığı araca ve Hakan K. yönetimindeki otomobile çaptı.
Kazada, sürücü Ali K. ile aynı otomobilde bulunan Sevilay K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ufuk K, Umut Yaren K, Pınar S. ve Şebnem Y. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ufuk K. ile Umut Yaren K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Muğla-Antalya kara yolunda bir süre uzun araç kuyruğu oluştu, ulaşım kontrollü sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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