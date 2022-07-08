Edirne'de karşı şeritten gelip, kavşaktan dönmek isteyen Recep Cansever yönetimindeki hafif ticari araç, caddede giden Görkem Kılıçaylan'ın kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Kılıçaylan'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan kafenin camını kırarak içeri girdi.

Otomobilin sürücüsü Görkem Kılıçaylan'ın da yaralanmadığı kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.