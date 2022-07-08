Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 17:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hafif ticari aracın çarptığı otomobil kafeye daldı
Edirne'de hafif ticari aracın çarptığı otomobil, kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kafeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edirne'de karşı şeritten gelip, kavşaktan dönmek isteyen Recep Cansever yönetimindeki hafif ticari araç, caddede giden Görkem Kılıçaylan'ın kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Kılıçaylan'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan kafenin camını kırarak içeri girdi.
Otomobilin sürücüsü Görkem Kılıçaylan'ın da yaralanmadığı kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Edirne Trafik Trafik Kazası
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