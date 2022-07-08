Peksimet ve Dereköy mahalleleri arasındaki tarım arazisi ve makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracının yanı sıra Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinden çok sayıda ekip sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı

Bazı sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, inşaat firması çalışanları beton mikserleriyle, çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, etkili müdahaleyle kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.