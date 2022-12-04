Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 05:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da otomobile çarpan tır devrildi
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde pancar yüklü tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden H.H.C. idaresindeki pancar yüklü tır, Alifuatpaşa mevkisinde aynı yönde seyreden N.T. yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü H.H.C, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü N.T'nin emniyete giderek ifade verdiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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