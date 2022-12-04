Honaz'da, 22 Kasım'da bir işyerinden bakır kablolar çalındı. 2 kişinin, fabrikanın bahçesine girip, bakır kabloları sürükleyerek götürdüğü güvenlik kamerasından görüldü.

Şüphelilerin Ali K. ve Kadir A. olduğu belirlenip, gözaltına alındı. İki şüphelinin birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nahime A. ve Nurgül A. da yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.