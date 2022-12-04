Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 04:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizli'de kablo hırsızlığına 4 tutuklama
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir fabrikadan 230 bin lira değerinde kablo çalan 4 kişi, yakalandı.
Honaz'da, 22 Kasım'da bir işyerinden bakır kablolar çalındı. 2 kişinin, fabrikanın bahçesine girip, bakır kabloları sürükleyerek götürdüğü güvenlik kamerasından görüldü.
Şüphelilerin Ali K. ve Kadir A. olduğu belirlenip, gözaltına alındı. İki şüphelinin birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nahime A. ve Nurgül A. da yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Denizli
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