Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 04:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
İnönü Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasının fırın bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine kent merkezi, Arifiye, Akyazı, Hendek, Karapürçek ve Geyve ilçelerinden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle alevlerin diğer bölümlere sıçraması engellenirken, bölgede yoğun duman oluştu.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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