Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit'te trafik kazasında evli çift yaşamını yitirdi, kızları yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu evli çift yaşamını yitirdi, kızları yaralandı.
Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan santral kavşağına giden Murat S. idaresindeki otomobil, bir binanın duvarına çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün eşi olduğu öğrenilen Pamuk S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Murat S. ile kızı Nazlı S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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