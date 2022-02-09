Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan santral kavşağına giden Murat S. idaresindeki otomobil, bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün eşi olduğu öğrenilen Pamuk S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Murat S. ile kızı Nazlı S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.