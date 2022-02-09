Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 01:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü
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