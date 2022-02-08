Bölgede saat 20.00 civarında başlayan kar yağışı etkisini artırdı. 1825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ve şiddetli tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düştü.

Yanlarında zincir bulunmayan bir çok araç yolda kalırken, kara yolu tırların geçişine kapatıldı. Tırlar, Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.