Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 22:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO'da sefer iptalleri
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin yarınki bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları ve teknik sebeplerden dolayı iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.00 Yalova-Pendik
07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-kabakaş
07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.00 Pendik-Yalova
09.00 Yalova-Pendik
10.00 Pendik-Yalova
11.00 Yalova-Pendik
12.00 Pendik-Yalova
14.00 Yalova-Pendik
15.00 Pendik-Yalova
16.00 Yalova-Pendik
17.00 Pendik-Palova
18.00 Yalova-Pendik
20.00 Pendik-Yalova
20.00 Yalova-Pendik
Etiketler: Deniz Otobüsü Fırtına
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