Güneşler Mahallesi çevre yolu ışıklarında bir otomobil, bir kamyonet ve iki özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak aydınlatma direğini yıkan otomobil orta refüjde durdu. Kamyonet ve otobüslerin çarpışması sonucu da trafik lambaları devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik polisi sevk edildi. Yaralanan 8 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan çevre yolunun Erenler yönü, çalışmaların ardından açıldı.