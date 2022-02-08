Uşak Valiliği, kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar sürmesinin ve hava sıcaklığının da sıfırın altına düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarla, özel okullar başta olmak üzere özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları, halk eğitim merkezlerinde devam eden kurslarda, okullarda süren destekleme ve yetiştirme kurslarında 9 Şubat çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinin de faaliyetlerine de 1 gün ara verildiği belirtildi:

"Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."