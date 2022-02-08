Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Gebze'nin Eskihisar Mahallesinde bulunan H.A. isimli şahıs üstünde arama yapıldı.

Yapılan aramada bin 416 adet Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait sikke, 120 adet tarihi obje olmak üzere toplam bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserlere jandarma ekipleri tarafından ele konulurken, H.A. ise gözaltına alındı.

