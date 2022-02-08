Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülke genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer kesimlerde sağanak şeklinde olacak.

"Sarı" kod uyarısı yapılan Ankara'da yarın beklenen sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak. Ayrıca rüzgarın Başkent'te fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtınanın yarın da devam edeceği öngörülüyor. Sağanak yağışla birlikte beklenen fırtına için "turuncu" uyarı yapıldı.