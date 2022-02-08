Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul ve Ankara için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji'den yapılan 'sarı' ve 'turuncu' uyarıda, yarın Ankara'da kar yağışı ve fırtına, İstanbul'da sağanak ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülke genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer kesimlerde sağanak şeklinde olacak.
"Sarı" kod uyarısı yapılan Ankara'da yarın beklenen sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak. Ayrıca rüzgarın Başkent'te fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul'da etkisini sürdüren fırtınanın yarın da devam edeceği öngörülüyor. Sağanak yağışla birlikte beklenen fırtına için "turuncu" uyarı yapıldı.
Etiketler: Ankara İstanbul Kar Yağışı Sağanak Fırtına Hava Durumu
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