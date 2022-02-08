Kar yağışı özellikle Madra Dağı ve Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Bölgedeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesini birbirine bağlayan kara yolunun Kazdağları Hanlar Mevkisi'nde bazı araçlar kayarak yoldan çıktı.

Yolda önlem alan jandarma, ağır tonajlı araçların geçişini bir süre durdurdu. Kara yolları ve Edremit Belediyesi ekipleri kardan dolayı kapanan yolda kar küredi, tuzlama çalışması yaptı.

Mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise kazalara neden oldu. Yoldan çıkan ve kar nedeniyle mahsur kalan sürücülere Jandarma Timleri özel donanımlı arazi araçları ile ulaşarak yardım etti. Araçlar saplandığı yerden çıkarılarak güvenli bölgelere çekildi.

Kardan dolayı kayan araçların sürücüler tekerlerine kar çorabı takarken kış lastiği olan sürücüler ise lastik basınçlarını düşürerek yolda ilerlemeye çalıştı.

Bölgede kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Ekipler yolu trafiğe açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.