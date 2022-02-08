Çankırı genelinde, 09.02.2022 Çarşamba günü yoğun yağış ve fırtına beklendiğinden, özel ve kamu eğitim-öğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Çankırı Valiliği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 (On iki) yaş altı çocuğu olan kamu çalışanı ebeveynlerden bir tanesi, 1 (Bir) gün süre ile idari izinli sayılacaktır."