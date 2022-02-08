Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 18:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çankırı'da eğitime 1 gün ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çankırı genelinde etkili olması beklenen fırtına ve yağış sebebiyle, 9 Şubat günü eğitime ara verildi. Kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacak.
Çankırı genelinde, 09.02.2022 Çarşamba günü yoğun yağış ve fırtına beklendiğinden, özel ve kamu eğitim-öğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süre ile ara verildi.
February 8, 2022
Çankırı Valiliği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 (On iki) yaş altı çocuğu olan kamu çalışanı ebeveynlerden bir tanesi, 1 (Bir) gün süre ile idari izinli sayılacaktır."
Etiketler: Çankırı Kar Yağışı Yağış
Son Haberler
- 18:55
- 18:31
- 18:35
- 18:25
- 18:19
Sıradaki Haber
Fethiye'de dalgalar 2 metreye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz