Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da yaklaşık 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]
Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde 114 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Van'da uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, dedektör köpeği "Thor"la bir otomobilde arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 100 paket halinde 114 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
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