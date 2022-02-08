Çanakkale'de etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 13.00, 15.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 14.00, 16.00 ve 19.00'da seferler yapılacak.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, 11.00 ve 15.00'de yapılması planlanan seferler ise iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.