Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale'de etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 13.00, 15.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 14.00, 16.00 ve 19.00'da seferler yapılacak.
Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, 11.00 ve 15.00'de yapılması planlanan seferler ise iptal edildi.
Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.
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