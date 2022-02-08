Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Havza ilçesinde Roma ve Amisos dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda bir şüphelinin aracı durduruldu.
Araçta yapılan aramada Roma ve Amisos dönemlerine ait 136 sikke, 26 obje ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Tarihi Eser
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