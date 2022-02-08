Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda bir şüphelinin aracı durduruldu.

Araçta yapılan aramada Roma ve Amisos dönemlerine ait 136 sikke, 26 obje ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.