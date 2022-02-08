Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da sağanak: Sele kapılan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bir otomobil sel sularına kapıldı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.
M.D'nin kullandığı otomobil, Edirköy Mahallesi'nde köprüden geçmeye çalıştığı sırada taşan dere suları nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü M.D, sağlık ekiplerden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan aşırı yağış nedeniyle Ergene Deresi de taştı.
Jandarma ekipleri derenin bulunduğu köprüyü araç ve yaya trafiğine kapatırken, suya kapılan otomobilin çıkartılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Sağanak
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