Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Artvin'in Hopa ilçesinde bir kamyonet kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi kazada hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Esenkıyı köyü Kanlıdere mevkisinde, Volkan Kara'nın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak 67 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112, Hopa Belediyesi itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Halatlarla aracın bulunduğu uçuruma inen ekipler, sürücü Kara ile kamyonette bulunan Yakup Adalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu halatlar yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan cesetler, ambulansla Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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