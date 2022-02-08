Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Panelvan sürücüsü kurye için rüzgara set oldu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan motosikletli kuryeye, bir panelvan sürücüsü, aracıyla perdeleme yaparak yardımcı oldu.
FSM Köprüsü'nde yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosikletli kurye, panelvan sürücüsünün aracını siper etmesiyle güvenli şekilde karşıya geçti.
Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, perdelemeyi yapan panelvan şoförünün ikaz lambalarını yakarak yavaş ilerlediği, motosikletli kuryenin ise ona eşlik ettiği görülüyor.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Fırtına İstanbul
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