FSM Köprüsü'nde yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosikletli kurye, panelvan sürücüsünün aracını siper etmesiyle güvenli şekilde karşıya geçti.

Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, perdelemeyi yapan panelvan şoförünün ikaz lambalarını yakarak yavaş ilerlediği, motosikletli kuryenin ise ona eşlik ettiği görülüyor.