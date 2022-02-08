Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar etkisini artırdı
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Bolu'da gündüz başlayan kar yağışı kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini sürdürüyor.
Kara yolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı Trafik
Sıradaki Haber
Kazdağları'nda kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz