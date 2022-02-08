İnegöl'de Oylat yolunda seyreden Allaz Gıdarof idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak uçuruma devrildi.

Kar yağışı nedeniyle meydana geldiği tahmin edilen kazada sürücü Gıdarof, Bayram Mirza ve Aslan Tahir yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.