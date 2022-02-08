Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil uçuruma devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa İnegöl'de seyreden otomobil uçuruma devrildi. Otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İnegöl'de Oylat yolunda seyreden Allaz Gıdarof idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak uçuruma devrildi.
Kar yağışı nedeniyle meydana geldiği tahmin edilen kazada sürücü Gıdarof, Bayram Mirza ve Aslan Tahir yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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