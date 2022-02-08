Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda fiber tekne ve can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgelere yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen iki can salındaki 23 düzensiz göçmen ile motor arızası yapıp sürüklenen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Arızalanan fiber tekne ise kıyıya getirildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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