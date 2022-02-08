Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Trabzon'daki Sümela Manastırı, yamaç ıslahı ve restorasyon sebebiyle ziyarete kapalı.

Çalışmaların sürdüğü manastırda, tanıtım filmi çekmek için Trabzon Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden özel izin alındı.

Ses sistemlerinin kurulduğu manastırda, 30 kişilik ekiple film çekimi yapıldı. Çekimler tepkilere sebep oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.