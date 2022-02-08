Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Acil Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantıda, il genelinde oluşabilecek, yağmur ve kar sularının erimesi ile taşkın ihtimaline karşı alınacak tedbirler ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon görüşüldü.

Yerleşim yerlerinde ve yerleşim yerleri dışında alınacak trafik tedbirleri, görevli personel ve ekip araçlarının konuşularak değerlendirildiği toplantıda Vali Aktaş, aşırı yağışlardan dolayı muhtemel olumsuzlukları en kısa sürede müdahale edebilmek adına afet ve acil durum müdürlüğünde ilgili kurum müdürlükleri ile kriz masasını oluşturduklarını söyledi.

Vatandaşların özellikle dere kenarlarından uzak durmaları istendi

Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için kurumlar tarafında tüm tedbirlerin alındığını belirten İlhami Aktaş, "Oluşabilecek taşkın ihtimaline karşı tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. Vatandaşlarımızın oluşabilecek su taşkınlarına karşı tedbirli olmaları, özellikle dere kenarlarından uzak durmalarını ve riskli bölgelerden güvenli bölgelere geçmelerini önemle rica ediyoruz." dedi.

Vali İlhami Aktaş, daha sonra Atatürk Küme Evleri ve Sarıçay bölgesi güzergahında incelemelerde bulundu.

Öte yandan kentin içme ve kullanma suyunu karşılayan Atikhisar Barajı'nda da doluluk seviyesi yüzde 100'e ulaştı.

Devam eden yağış ve kar erimesi nedeni ile barajdan taşacak suyun, kentin içinden geçen Sarıçay Deresi'nin debisini arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı Sarıçay dere yatağı ve diğer dere yataklarından uzak durulması ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.