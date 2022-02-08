Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kazdağı Milli Parkı'nda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibi için kurtarma çalışması başlatıldı.
Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valilik koordinasyonunda, kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir" sözleri yer aldı.
February 8, 2022
Etiketler: Balıkesir
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