Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.
U.I.'nın kullandığı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda İ.N.M. idaresindeki ciple çarpıştı.
Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan A.C.A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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