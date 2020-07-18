Karasu ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi Türkköyü Sokak’ta yaşayan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağın 27 evlik kısmı karantinaya alındı. Sokağın girişleri toprakla kapatılıtken, jandarma ekipleri bölgede görevlendirildi.

Mahalle Muhtarı Tuncay Tıkan, “Mahallemizde 4 kişinin testi pozitif çıktı. Bayrama kadar inşallah her şey biter” dedi.