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Otomobile giren arı kazaya neden oldu
Edirne'de arının girmesiyle otomobilin kontrolünü kaybederek saman balyası yüklü traktör römorkuna çarpan sürücü yaralandı.
Bilgin Arıcı'nın kullandığı otomobile, Abalar Kavşağı yakınlarında arı girdi.
Sürücünün arı nedeniyle hakimiyetini kaybettiği araç, aynı yönde seyreden Sinan Depremci'nin idaresindeki traktörün saman balyası yüklü römorkuna arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Arıcı, olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi, saman balyaları yola savruldu.
Etiketler: Edirne traktör römorku Abalar Kavşağı arı trafik KazasıSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:41
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