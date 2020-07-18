Hopa ilçesine bağlı Eşmekaya ve Çimenli köylerinin ortak kullandığı Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yığılı Yaylası'nda bir anda çıkan hortum ve fırtına yapılara zarar verdi.

220 hanenin yaşadığı yaylada ilk belirlemelere göre 15 evin zarar gördüğü hortumda, can kaybı ve yararlanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yayla sakinlerinin ifadelerine göre bir anda esen rüzgarın etkisiyle hortum oluştuğunu belirterek, yaylanın bir mahallesinde etkili olduğunu ve o bölgedeki 15 hanenin camlarını kırarak çatılarını uçurduğunu söylediler.