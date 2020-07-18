15 Temmuz Anıtı'nın mermerleriyle ilgili 3 yıl önce ortaya atılan iddiayı CHP, yıllar sonra Meclis gündemine taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerlerinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sami Çoban'ın şirketinden 33 milyona alındığını iddia etti.

Mehmet Muş: Şehitler makamının tüm maliyeti 5 milyon

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, iddianın doğru olmadığını belirtti, belgelerle cevap verdi:

"Biz bu konuyu araştırdık. Bu şehitler makamının bütün maliyeti 5 milyon 78 bin 864 lira 61 kuruş artı KDV. Mermerlerin 33 milyon lira olması gibi bir durum söz konusu değil. Bu rakamın içine, Nakkaştepe'den gelen yol ve granit, parke taşı kaplama, çevre düzenlemesiyle bütün aydınlatma ve elektrik işleri de dahildir."

Mehmet Muş, CHP'li Engin Altay'ın Genel Kurulu yanılttığını söyledi.

Altay: Hızlı okuyacağım derken 33 milyonu mermerlere ödenen para sandım

Söz alan Engin Altay özür diledi.

"Dün şöyle bir yanlış yapmışım. 'Sami Çoban'a 15 Temmuz şehitler anıtı için 33 milyon ödendi' dedim. Metni hızlı okuyacağım derken ben bu 33 milyonu mermerlere ödenen para diye zannettim. Çok özür dilerim Sami Çoban'a mermer için 33 milyonu ödememişiz."