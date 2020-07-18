Haber Giriş: Kaynak: AA
Havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kırşehir'in Akçakent ilçesinde evlerinin bahçesindeki havuza düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.
2 yaşındaki Mehmet D, Akçakent ilçesinin Yaylaözü köyündeki evlerinin bahçesinde oynadığı sırada gözden kayboldu.
Bir süre sonra bahçeye çıkan yakınları, minik Mehmet'in içi su dolu havuzun yüzeyinde hareketsiz durduğunu gördü.
Babası tarafından havuzdan çıkarılarak Çiçekdağı Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Yüzme havuzu Kırşehir akçakentSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:04
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