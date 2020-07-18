İlçeye bağlı 3 mahallede yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Buna göre, Şekeroba Mahallesi'nde 1, Büyükimalı Mahallesi'nde 4, Kılılı Mahallesi'nde de 5 ev karantinaya alındı.