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Kahramanmaraş'ta 10 ev karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 ev karantinaya alındı.
İlçeye bağlı 3 mahallede yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Buna göre, Şekeroba Mahallesi'nde 1, Büyükimalı Mahallesi'nde 4, Kılılı Mahallesi'nde de 5 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Kahramanmaraş karantina türkoğlu koronavirüsSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:52
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