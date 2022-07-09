Kocaali ilçesi Hızar Mahalle'de yaşayan E.A'ya ait evde yangın çıkması üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının neden çıktığı araştırılıyor.