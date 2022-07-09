Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 06:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bir evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
[Fotograf: AA]
Sakarya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kocaali ilçesi Hızar Mahalle'de yaşayan E.A'ya ait evde yangın çıkması üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma ile yangını söndürdü.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının neden çıktığı araştırılıyor.
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