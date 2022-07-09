Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 05:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da komşular arasında silahlı kavga: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yukarı Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki M.Y'nin evine, husumetli olduğu komşusu 42 yaşındaki M.Ç. geldi.
Komşular arasında "bahçe" nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, M.Ç'ye tüfekle ateş açtı.
Kavgayı duyan M.Ç'nin akrabaları da olay yerine gelerek M.Y'yi darbetti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından silahla yaralanan M.Ç, Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesine, M.Y. ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.
Hastanelerde tedavileri süren M.Ç. ile M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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