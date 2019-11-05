Türkiye

Sahte para üstüyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

05 Kasım 2019 Salı 10:51 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 12:53

Esenyurt'ta ev kiralama bahanesiyle depozito ve kiralama bedeli olarak sahte 500 euro vererek para üstünü Türk lirası alıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]