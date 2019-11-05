Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından, Türkiye'nin huzurlu, sakin ve yaşanabilir yerleşim yerlerinden olan 5 sakin şehri için posta pulu ve ilk gün zarfı hazırlandı. Belirlenen sakin şehirler ise Seferihisar, Göynük, Taraklı, Eğirdir ve Gerze.

25 Ekim'de tedavüle sunulan sürekli posta pullarının fiyatı 20 kuruş, 2 lira 40 kuruş, 5 lira 50 kuruş, 8 lira 40 kuruş ve 19 lira olarak belirlendi. Söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 37 lira olan ilk gün zarfı, PTT'ye ait iş yerlerinde "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.

Kaynak: PTT