Pendik’te bir ilkokulda 2. sınıf öğrencisi olan lösemi hastası Zeynep Kübra Kaya’ya destek olmak için okul arkadaşları sürpriz hazırladı.

Çocuklar, küçük Zeynep’in evinin önüne "Zeynep seni çok seviyoruz" yazılı pankart ile gelerek adıyla tezahürat yaptılar.

Dışarıdaki sesleri duyan küçük kız, balkona çıktığında okul arkadaşlarını gördü ve duygusal anlar yaşadı. Evinden dışarıya çıkan küçük Zeynep, arkadaşlarına ve öğretmenine sımsıkı sarıldı. Çocukların lösemi hastası kıza yaptığı sürpriz hem Zeynep’in hem de gören herkesi adeta ağlattı.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan Zeynep, “Herkes bağırdığı için sesler birbirine karıştı, kimin olduğunu anlayamadım. Balkona çıktığım anda onları gördüğümde değişik bir duygu yaşadım. Çok güzel bir duygu” dedi.

Kaynak: İHA