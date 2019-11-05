FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı kararı05 Kasım 2019 Salı 09:49 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 10:32
6 ilde Ankara merkezli yürütülen FETÖ operasyonunda eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmaktayken emeklilik, istifa, ihraç, naklen tayin gibi sebeplerle görevden ayrılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 14'ünü 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA