Türkiye
Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı05 Kasım 2019 Salı 09:36 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 13:39
Düzce'de, bir süre önce sıfır aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü, uzun süre gözyaşı döktü.
Düzce'nin Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi'nde seyreden kadın sürücü İ.A. yönetimindeki otomobil, Azmimilli Sokak'tan caddeye çıkmak için manevra yapan minibüsle çarpıştı.
Kazanın ardından sürücü İ.A'ya ilk müdahale ambulansta yapıldı.
Ayakta tedavi edilen ve aracını yeni aldığı öğrenilen İ.A, gözyaşlarına hakim olamadı.
İ.A'yı yakınları teselli ederken, otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası düzce