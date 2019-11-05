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Ankara'da ByLock operasyonu: 94 gözaltı kararı05 Kasım 2019 Salı 09:35 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 10:15
Ankara'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 67'si gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 94 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 67 şüpheliyi gözaltına aldığı, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: FETÖ operasyonu bylock ankara