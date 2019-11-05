Marmaris'te akşam saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağmur gece saat 01.30 sıralarında etkisini artırarak sağanağa döndü.

Yaklaşık 2,5 saat aralıklarla süren sağanak yağış ilçede hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle göle dönen şehrin ana cadde ve sokaklarında vatandaşlar araçları ile mahsur kaldı.

Marmaris-Muğla Karayolu, Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu da yağmur nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Yat Limanı'ndaki Azmak Deresi'nde bağlı 3 ile 4,5 metre uzunluğundaki 7 balıkçı teknesi yağmur suyu dolmasıyla battı.

Armutalan ve İçmeler Mahallesi'nde bulunan enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle kesintiler yaşandı. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok iş yerinin alarm sistemleri kısa devre yaptı.

Ekipler seferber oldu

Karayolları, belediye, polis ve itfaiye ekipleri etkisini yitiren sağanağın ardından seferber oldu. Belediye temizlik personeli 3 dozer ile derelerden sel suları ile taşan çamurları temizledi.

Tıkanan rögarlar açılarak su tahliyesi sağlandı. Karayoluna düşen kaya parçaları ve çamur temizlenirken, ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da kendi imkânlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Çok sayıda dükkanı su basarken, çarşı esnafı, dükkanlara giren suları tahliye etmek için seferber oldu.

Kaynak: DHA